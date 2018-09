Accidente crusada Dadelstraat cu ex Rondweg, un a persona a resulta herida

Caya Papa Juan Pablo II – Dadelstraat Diamars mainta 7:45, polis a bay poco pura crusada Dadelstraat cu ex Rondweg, pa un boksmento cu hende herida. Na yegada polis a topa cu e autonan envolvi. Ambulance cu tambe a presenta a cuminsa trata un persoba herida. E crusada aki ta un conoci, pa no dunamento di preferencia. Loke sa pasa den mayoria caso ta, cu tin persona no conoce e crusada bon y sin cu nan sa ta pasa bay hayando nan den accidente sin spera. Ambulance a transporta un persona envolvi den e accidente pa hospital.