Abuso di marca mayor, anciano bati y asalta den su cas. Su cara a keda desforma di golpinan

Diamantbergweg – Diaranson anochi pa mas o menos 10:30 p.m, patruya di San Nicolas ta bay cu urgencia Diamantbergweg 9 pa un atraco.

Bayendo pa e sitio, informacion adicional ta drenta cu lo tin hende herida. Na yegada agentenan ta keda sorprendi ora di topa cu e habitante di e cas, un persona di edad halto.

Un of mas intruso a drenta e cas y a bati e cabayero di edad formalmente. Nos no a pone su cara con ela keda, pero loke nos por a mira e cara tawata completamente hincha. Esaki ta un indacacion cu esnan cu a drenta a keda dal repetivamente den su cara y cabes.

Debi na e golpinan e cabayero un persona keto y cu ta biba su so no por a bisa cuanto hende a drenta. Posiblemente elo a bay for di tino pa un rato y no por a corda si ta 2 of 4 persona.

E cabayero segun nos a compronde tin alarma na su cas, no a cera e porta e ora ey ainda pa laga poco aire fresco pasa den e cas.

Posiblemente esnan cu a mira esaki a probecha pa drenta y comete e acto inaceptabel aki. Agentenan no por a saca afo kiko nan por a bay cune, paso e anciano a haya asina hopi golpi cu e no ta corda mucho bon.

Bisiñanan

E parti mas tristo di e caso aki ta cu, ningun bisiña a sali na defensa di e anciano.

Momento cu e incidente a pasa mayoria di hende tawata lanta y mester a scucha cachonan di e anciano ta blaf y of desordo.

Ora polis y ambulance tawata na e sitio por mira e ora ey bisiñanan para scondi ta mira.

Niun no a yega puntra kiko a pasa. E anciano mes a yama polis, pues ni esey un hende por a yude cune.

E anciano asina mes cu tur e golpinan a baha di e ambulance y bay paden pa cambia su paña pa e bay Hospital. Momento cu ela wordo asalta e tawata den paña pa bay drumi.

Spera cu autoridad lo por haya un pista of un persona cu por sa algo bisa autoridad, asina nan por detene esnan responsabel.

Nan por a te hasta mata e anciano y bay sin autoridad por hayanan un dia.