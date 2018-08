A introduci abogado liber pa corte supremo na Den Haag

Minister di Husticia a informa cu Gobierno a intriduci awor un abogado liber pa cuidadanonan cu no por paga abogado, tambe pa corte supremo na Den Haag. Antes e abogado liber aki ta wordo cubri solamente pa casonan den prome instancia of den beroep, pero no tabata conta pa sigui bay e corte di casacion na Hulanda.

Corte Supremo na Hulanda ta costa hopi caro y hopi hende di menos recurso no tabata haya e oportunidad aki pa laga corte di Hulanda verifica nan caso.

Cu e apertura aki, e derecho di cada cuidadano lo wordo sirbi mihor, pasobra bo tin e oportunidad di haya abogado liber tambe pa corte Supremo. QuickVideo.