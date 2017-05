Corupcion organiza y structura den e proyectonan di Green Corridor y Avenida Watty Vos

Cuanto ladronicia den dia cla corupcion organiza y structura tin den e proyectonan di Green/ Black corridor y Avenida Watty Vos.?????Awe mi a reuni cu ir. pensionado cu a studia den Weg en Waterbouw cu a traha hopi anja na Hulanda y varios di e islanan den Caribe. E conoce nos situacion local hopi bon. E twee baansweg di dilanti aeropuerto pa Pos Chiquito por ta 7 km di caretera. Ban bisa cu cada km lo a costa 10 miyon florin cu tur gasto nan envolvi. Lo ta bon gobierno splica pueblo con por ta posibel cu e proyecto aki lo costa nos 370 miyon florin.!!!Publica e bestek y e henter e beschrijving cu a ser traha pa e proyecto aki y un specificacion di tur e trabounan cu hamas e gastonan total por a pasa 70 miyon florin. Ban bisa cu e brug ” lomba di Mike Eman” lo a costa total 30 miyon florin. Total 100 miyon florin. Ken ta keda cu e diferencia di 270 miyon florin.??????Mescos e Avenida Watty Vos cu ta un par di km di asfalt cu un par di cos mas.Segun e experto cu hopi experiencia hamas e proyecto aki por costa mas cu 50 miyon florin.Si aki calcula 600.000 florin pa km mes, hamas e por costa 270

miyon florin. Green/black corridor y Avenida Watty Vos por costa total 120 miyon florin, pero hamas casi 700 miyon florin.Sea gobierno ta estafando nos pueblo of gobierno cu e contratista a dicidi asina aki nos tur ta keda bon para. By the way pone e bestek y e ” beschrijving” di e proyecto aki tambe pa nos propio expertonan calcula kiko mester a costa nos e dos proyectonan pa yena saco di e gobernantenan y esnan envolvi.Asina sa horta pueblo na un forma organiza y structura.Tin gremionan ainda den pais aki.????? Sigui laga e silencio ta keda boso unico opcion, pasobra ta 30 anja abo, ami , e y nos tur lo keda paga durante 7.5 gabinete cu ainda mester bin cu ta un acto inmoral y espantoso.!!!!Perde berguenza kiermen perde gevoel tambe.!!