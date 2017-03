250 trahador di Insel Air Curacao a haña sa awe ken di nan a perde trabao.

Willemstad – Un rato pasa nos redaccion a risibi e noticia cu na Curacao Insel Air durante e dia di awe, a reuni individualmente cu kada un di e trahador cu ta den e 250 cu lo no ta bai traha mas cu Insel air. Naturalmente esaki a percura pa e contsternacion nesesario pero tin informe ta core rond cu tabatin un situacion tenso na aeropuerto hato Curacao. Di nos fuentenan fededigno por a compronde cu esaki no ta berdad, pasobra no ta asina cu e gerencia a jega na nan base na aeropuerto y bisa 250 persona “bai cas”. Esey ta imposibel mirando cu no tin 250 empleado na warda na e mes momento.

Gerencia debidamente a informa esnan cu ta den e grupo di 250 di nan retiro y a informa nan tambe cu Insel Air lo cumpli cu tur requesito relaciona cu nan retiro.