Autoridad buscando Emmanuel Antonio Frias, e lo por ta arma

Cuerpo Policial kier pidi boso cooperacion pa lo siguiente.

Fiscal y Ministerio publico ta duna orden di detencion inmediato di e siguiente sospechoso:

FRIAS

Emmanuel Antonio

Ar. 20-12-1985

Madiki 52-H

Su bijnaam ta Chobo. E ordo ta como sospechoso di violacion di e siguiente articulonan:

Artikel 2:262 jo. Art 1:119 c.q. art 2259 juncto art. 1:119 en art 3 Vuurwapen verordening.

E sospechoso en cuestion mester ser trata cu cautela ya cu ta ser sospecha di ta “vuurwapen gevaarlijk.”

Cualkier persona cu mir’e of sa di dje ta ser pidi pa no aserk’e sino yama central di polis na 100 of yama 11141 tiplijn di polis mesora.