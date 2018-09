Polis a detene dos Venezolano cu tawata bruha empleadonan den tienda, pa asina saca mas placa

Savaneta – L.G.Smith Boulevard Diabierna atardi 5:00 p.m informacion a drenta cu dos homber di posiblemente Venezolano, lo a caba di comete atraco na Do It Center na Savaneta. Mes ora polisnan ariba caya a cuminsa busca e auto cu e dos hombernan lo a bandona e luga. Tawata trata di un Hyundai Accent color shinishi scur y su glasnan lo tin tint.

Informacion a cambia

Agentenan cu a yega e tienda na Savaneta a constata cu lo no tawata tin ningun sorto di arma envolvi. Di e manera eynan segun nos tin entendi no ta wordo considera atraco. Algun minuut despues, informacion a drenta cu e mes un dos personanan aki a bay Do It Center Camacuri.

Momento cu nan tawata saliendo, polis a wordo notifica. Autoridad a logra paranan dilanti oficina di A.T.A altura di Linear Park.

Mientras cu polis tawata tin nan eynan, nan tawata haya mas informacion. Aparentemente e dos hombernan aki a pasa Op=Op y tambe S-Chow.

Segun nos a compronde, e personanan aki lo tin of ta usando un manera pa bruha e cahera, y di e manera eynan haya placa extra cu nan no tin derecho ariba dje. E dos hombernan aki a yega Aruba ayera y tawata coriendo den un V-car.

Un agente di rango halto a dicidi pa entreganan den man di Guarda Nos Costa, esaki probablemente pa evita mas problema den futuro. Ambos a wordo hiba den dos patruya pa base di Guarda Nos Costa na Sabana Berde.