Hit and run Spiraal Rotonde Airport cu hopi daño material

Diasabra marduga den careda di 1’or, polis a bay Spiraal rotonde na Airport, pa un caso di hit and run.Tres auto tawata envolvi, e auto cu a causa e accidente a sigui bay pero su plachi number a keda atras y ta A-19414.

Na yegada polis a topa cu e dos autonan cu a haya daño material. Un di e autonan a kibra completamente parti patras, ta trata di un Nissan Platina cu a wordo gedal di patras y manda contra e muraya di e rotondo.

Durante e impacto aki un empleado di Arubus cu a caba di traha su Mitsubishi Lancer tambe ta wordo kibra parti dilanti. Esaki a pasa momento cu e Chevrolet Spark color preto a dal e Nissan Platina mande dilanti y Nissan a dal e Lancer cu net tawata ariba e rotonde. Chauffeur di e Lancer a conta cu net ela caba di drecha y spuit e auto, pa algo asina pasa.

Hit and Run na Aruba, cos di tur dia

Diariamente polis ta haye confronta cu multiple casonan di hit and run.

Chauffeurnan iresponsabel no ta para pa asumi nan responsabilidad, momento cu nan causa un accidente.

Hopi biaha nan no tin ningun papel na ordo, manera rijbewijs of seguro.

Tambe polisnan ta haya autonan cu plachi number cu ta di otro auto, of te hasta dos number diferente ariba e mes un auto.

Curanan di wardanan di polis no tin luga mas pa acomoda e cantidad grandi di vehiculonan cu ta wordo kita for di ariba caminda, pa motibo cu no tin absolutamente ningun papel na ordo.