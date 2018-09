1100 florin! Motibo di e crimen tabata pa horta un envelop cu 1100 florin cu tabata den e cas, pa paga utilidad

Fiscal a trece dilanti den sala di corte, cu un di e razonnan cu Chalgut lo a comete e crimen, ta cu el’a drenta e cas pa asina horta un envelop cu ta contene placa.

Segun Fiscal, cu e ruman muher chikito, kende tambe tin un relacion cu Chalgut a divulga na Chalgut di un placa cu tin den un envelop. E placa aki lo wordo duna na e victima pa asina e por a pasa paga e gastonan di utlidad di e cas, manera coriente, awa y demas gastonan cu mester wordo paga.

E famia no a encontra e envelop aki na cas, ni den ningun kamber di e cas. Tambe a habri un envelop di FCCA y a coy e contenido y bay cune.

Tur esaki ta trece cune cu e motibo pa a drenta e cas, lo tabata cu intencion pa horta e placa.

Fiscal a bisa tambe cu sea e victima a habri e porta pa su agresor, of e agresor a drenta cu un yabi for di e porta dilanti. Tin testigonan cu ta biba parti patras di e cas, kendenan a declara di no a mira Chalgut drenta ni sali di porta patras.

Chalgut ta rechasa cu e por tabata sa di e envelop cu placa aki, pasobra e ta alega di no tabata tin contacto cu ruman chikito den e dianan ey.